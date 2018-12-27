СМИ сообщили, почему Трамп не служил в армии

Американский президент Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу.

Как сообщает The New York Times, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз "костные шпоры" в качестве одолжения отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал медик. Об этом сообщила дочь ортопеда Элиза Браунстайн.

Благодаря диагнозу, нынешний глава Белого дома избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне, сообщает Газета.ру.

Как сообщалось ранее, Трамп планировал принести присягу главы государства на книге о бизнесе собственного сочинения. Об этом говорится в книге бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, в которой она рассказывает о своем опыте сотрудничества с нынешним президентом США. Женщина была директором по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением.

В мемуарах она вспоминает о том, что перед инаугурацией Трамп захотел заменить Библию, на которой вступающий в должность президента клянется защищать интересы своей страны. "Он спросил меня: "Омароса, что ты думаешь о том, что я принесу присягу на "Искусстве сделки"?", — пишет бывшая сотрудница Белого дома. При этом женщина переспросила его, действительно ли он собрался заменить собственной книгой Библию, на что Трамп ответил утвердительно. «"Искусство сделки" — бестселлер!» — якобы сказал Трамп.