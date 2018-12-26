26 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Житель Екатеринбурга, который жестоко избил водителя "скорой", отправится в колонию

В Екатеринбурге суд вынес приговор 27-летнему Владимиру Монголину, который избил врача "скорой помощи" на улице Пехотинцев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений).
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Напомним, инцидент произошел 15 апреля этого года – Владимир Монголин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ногами повредил автомобиль "скорой помощи". Сам мужчина не вызывал бригаду "скорой помощи", он просто случайно в это время стоял у подъезда многоквартирного дома №10 на улице Пехотинцев. Когда водитель автомобиля сделал замечание мужчине, последний начал избивать потерпевшего кулаками, причинив ему сильную физическую боль.

Мировой судья Железнодорожного судебного района Екатеринбурга назначил Владимиру Монголину наказание в виде 1 года колонии строгого режима.

Стоит отметить, что это не первый случай в Екатеринбурге, когда на бригаду "скорой помощи" совершается нападение. Последний инцидент произошел 17 декабря - 62-летний мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру "скорой помощи", который приехал на вызов к дому по улице Белинского в Екатеринбурге.

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Житель Екатеринбурга, который жестоко избил водителя "скорой", отправится в колонию

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Теги: скорая помощь, врач, лишение свободы



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