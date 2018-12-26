Житель Екатеринбурга, который жестоко избил водителя "скорой", отправится в колонию

В Екатеринбурге суд вынес приговор 27-летнему Владимиру Монголину, который избил врача "скорой помощи" на улице Пехотинцев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений).

Напомним, инцидент произошел 15 апреля этого года – Владимир Монголин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ногами повредил автомобиль "скорой помощи". Сам мужчина не вызывал бригаду "скорой помощи", он просто случайно в это время стоял у подъезда многоквартирного дома №10 на улице Пехотинцев. Когда водитель автомобиля сделал замечание мужчине, последний начал избивать потерпевшего кулаками, причинив ему сильную физическую боль.

Мировой судья Железнодорожного судебного района Екатеринбурга назначил Владимиру Монголину наказание в виде 1 года колонии строгого режима.

Стоит отметить, что это не первый случай в Екатеринбурге, когда на бригаду "скорой помощи" совершается нападение. Последний инцидент произошел 17 декабря - 62-летний мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру "скорой помощи", который приехал на вызов к дому по улице Белинского в Екатеринбурге.