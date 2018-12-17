В Екатеринбурге пациент напал на врача "скорой" – инцидентом заинтересовался следственный комитет

17 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге пациент напал на врача "скорой" – инцидентом заинтересовался следственный комитет

В Екатеринбурге совершено очередное нападение на врача "скорой помощи". Следственный комитет просит полицию передать материалы дела для проведения собственной проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сегодня стало известно, что 62-летний мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру "скорой помощи", который приехал на вызов к дому по улице Белинского в Екатеринбурге. По данному инциденту органы полиции организовали проверочные мероприятия.

"В случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки", - пояснили в пресс-службе СК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге пациент напал на врача "скорой" – инцидентом заинтересовался следственный комитет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скорая помощь, врач, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1604

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети