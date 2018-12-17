В Екатеринбурге пациент напал на врача "скорой" – инцидентом заинтересовался следственный комитет

В Екатеринбурге совершено очередное нападение на врача "скорой помощи". Следственный комитет просит полицию передать материалы дела для проведения собственной проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сегодня стало известно, что 62-летний мужчина причинил телесные повреждения фельдшеру "скорой помощи", который приехал на вызов к дому по улице Белинского в Екатеринбурге. По данному инциденту органы полиции организовали проверочные мероприятия.

"В случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки", - пояснили в пресс-службе СК.