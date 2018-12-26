26 Декабря 2018
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Происшествия За рубежом

Следователи сообщили о возможной причине крушения "Боинга" в Индонезии

Причиной падения самолета Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air могла стать неправильная настройка датчика скорости.

Как сообщается, за два дня до крушения механики установили на лайнер новый прибор, который передает на бортовой компьютер самолета данные по положению носа лайнера относительно линии горизонта.

Однако настройка датчика могла пройти некорректно. После взлета он стал подавать ошибочные сигналы. После этого включилась автоматическая вспомогательная система, которая пыталась выровнять нос самолета.

Однако в авиакомпании говорят, что датчик скорости был настроен корректно. Расследование продолжается, сообщают "Известия".

Напомним, Boeing 737 MAX 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг- лайнер упал вскоре после взлета. На борту находились 181 пассажир (включая троих детей) и семь членов экипажа. Никто не выжил.

Как сообщалось ранее, на месте крушения самолета у побережья острова Ява обнаружены останки тел.

Ранее один из "черных ящиков" Boeing 737 был поднят на поверхность. Его передали на расшифровку.

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Следователи сообщили о возможной причине крушения "Боинга" в Индонезии

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Теги: самолет, Индонезия, крушение



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