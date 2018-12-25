25 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина планирует новый прорыв через Керченский пролив, - "Киберберкут"

Хакеры из "Киберберкута" заявили, что ВМС Украины готовят новую провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает News Front.
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Провокация планируется в ближайшее время, а осуществить ее помогут западные кураторы Киева. Будет предпринят прорыв кораблей ВМФ Украины. В отличие от предыдущей провокации будут использованы более крупные и тяжеловооруженные боевые корабли с использованием артиллерии. Провокация должна закончиться существенным количеством человеческих жертв.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря заявил, что во время предыдущей провокации украинская власть рассчитывала, что кто-то из украинских моряков погибнет.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов признал, что Киев планирует новый проход своих военных кораблей Керченским проливом, и с этим "нельзя медлить".

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Украина планирует новый прорыв через Керченский пролив, - "Киберберкут"

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Теги: Украина, Керченский пролив



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