Украина планирует новый прорыв через Керченский пролив, - "Киберберкут"

Хакеры из "Киберберкута" заявили, что ВМС Украины готовят новую провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает News Front.

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Провокация планируется в ближайшее время, а осуществить ее помогут западные кураторы Киева. Будет предпринят прорыв кораблей ВМФ Украины. В отличие от предыдущей провокации будут использованы более крупные и тяжеловооруженные боевые корабли с использованием артиллерии. Провокация должна закончиться существенным количеством человеческих жертв.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря заявил, что во время предыдущей провокации украинская власть рассчитывала, что кто-то из украинских моряков погибнет.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов признал, что Киев планирует новый проход своих военных кораблей Керченским проливом, и с этим "нельзя медлить".