19 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

"Медлить нельзя". Турчинов объявил о скором проходе украинских военных кораблей Керченским проливом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход своих военных кораблей Керченским проливом. Об этом он сказал BBC News Украина.
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По его словам, это принципиально для Киева и с этим нельзя медлить, чтобы совсем не потерять Азовское море. При этом он отметил, что предложит "партнерам" принять участие в проходе.

Турчинов выразил надежду, что НАТО придет на помощь Украине и отправит хотя бы своих наблюдателей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский министр обороны страны Степан Полторак пообещал и дальше ходить Керченским проливом.

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"Медлить нельзя". Турчинов объявил о скором проходе украинских военных кораблей Керченским проливом

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Теги: Украина, Керченский пролив, Азовское море, Александр Турчинов



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