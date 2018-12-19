"Медлить нельзя". Турчинов объявил о скором проходе украинских военных кораблей Керченским проливом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход своих военных кораблей Керченским проливом. Об этом он сказал BBC News Украина.

По его словам, это принципиально для Киева и с этим нельзя медлить, чтобы совсем не потерять Азовское море. При этом он отметил, что предложит "партнерам" принять участие в проходе.

Турчинов выразил надежду, что НАТО придет на помощь Украине и отправит хотя бы своих наблюдателей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский министр обороны страны Степан Полторак пообещал и дальше ходить Керченским проливом.