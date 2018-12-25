25 Декабря 2018
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Политика В России

ВС РФ пояснил, в каких случаях можно использовать "шпионскую" технику

Верховный суд России разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование спецсредств, если они нужны для обеспечения собственной безопасности, для слежения за животными, либо куплены по ошибке.

Об этом сообщается в постановлении пленума суда.

Технические устройства могут быть признаны "шпионскими" только в случае, если им специально с помощью программирования или иным способом были добавлены новые свойства для скрытого сбора информации.

Напомним, в конце прошлого года в Генпрокуратуре России заявили о начале всероссийской проверки уголовных дел о "шпионских" устройствах.

Ведомство заинтересовалось ситуаций с расследованием дел по статье "незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Главе государства был задан вопрос о расследовании уголовного дела в отношении фермера из Курганской области, который прикрепил GPS-датчик к своей корове.

Как сообщало Накануне.RU, после этого в ГП заявили, что дело будет дополнительно изучено региональной прокуратурой в целях проверки обоснованности привлечения фермера к уголовной ответственности.

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ВС РФ пояснил, в каких случаях можно использовать "шпионскую" технику

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Теги: верховный суд, шпионская техника



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