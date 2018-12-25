25 Декабря 2018
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Политика Крым

Депутаты Севастополя приняли "губернаторский" бюджет, но резко ограничили расходы на гостелерадиокомпанию

25 декабря депутатский корпус Законодательного собрания Севастополя принял закон о бюджете на 2019 год и плановый период. Принятию законопроекта предшествовала работа согласительной комиссии, подобный документ депутаты нынешнего созыва рассмотрели и приняли в последний раз – в сентябре 2019 года будет сформирован новый депутатский корпус, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате без преувеличения склочной осенней парламентской сессии Севастополь вступит в новый год все-таки с утвержденным бюджетом на трехлетку. В результате работы согласительной комиссии, в которой работали Вячеслав Аксенов и Татьяна Щербакова от парламентариев и Илья Пономарев (заместитель губернатора) и Михаил Ноздряков (директор департамента финансов), текст документа сегодня был поддержан единогласно. В администрации губернатора заявляют, что прошел вариант, изначально предлагавшийся Дмитрием Овсянниковым и его правительством. Впрочем, тут же Илья Пономарев выразил сожаление, что, мол, работа согласительной комиссии привела к урезанию бюджета сразу на 80% государственной телерадиокомпании, "не подконтрольной никаким группам влияния". Депутаты же урезали бюджет государственного ТВ, очевидно, именно по причине, так сказать, близости позиции журналистов к позициям губернатора.

Но это частности, в целом все стороны, повторимся, остались довольны компромиссным решением, тот же Пономарев, которому неделей раньше в Законодательном собрании вынесли недоверие, заявил, что для чиновников с принятием бюджета только-только "начинается работа". И пообещал вернуться к вопросу финансирования гостелерадиокомпании. В принятом бюджете Севастополя на 2019 год заложены, по словам вице-губернатора, средства на ремонт десятков километров дорог, на постройку 11 новых детских садов и 5 школ, новых больниц и спортивных центров. В документе предусмотрено повышение заработных плат свыше 21 тыс. севастопольцев-работников бюджетной сферы, запланировано оказание социальной помощи более 40 тыс. горожан.

В свою очередь депутаты, ранее выступавшие против "губернаторского" варианта бюджета, удовлетворены – ответы, которых они требовали, все-таки были получены и устроили большинство парламентариев. Ранее мы рассказывали о конфликтах между исполнительной и законодательной ветвью власти в Севастополе по поводу бюджета и других спорных тем.

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Депутаты Севастополя приняли "губернаторский" бюджет, но резко ограничили расходы на гостелерадиокомпанию

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Теги: Дмитрий Овсянников, Илья Пономарев, Михаил Ноздряков, Вячеслав Аксенов, Татьяна Щербакова, бюджет



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