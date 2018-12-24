Статистика станет еще честнее: чиновник Минэка возглавил Росстат

Руководителем Федеральной службы государственной статистики назначен Павел Малков. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития, которому подчиняется Росстат.

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Ранее Павел Малков возглавлял департамент государственного управления Минэкономразвития, координирующий работу по совершенствованию процессов предоставления государственных и муниципальных услуг. Этот же департамент отвечал за реализацию программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также за мероприятия по проекту "Цифровое государственное управление".

На сайте Минэкономразвития отмечается, что Павел Малков играл заметную роль в создании и разработке системы многофункциональных центров "Мои документы". В настоящее время перед Росстатом стоит приоритетная задача по "улучшению качества государственной статистики в условиях цифровой экономики, выдвигающей новые требования к скорости и методам сбора и анализа информации".

Стоит отметить, что россияне всё больше сомневаются в достоверности данных статистики, соответствующий вопрос был даже задан президенту РФ Владимиру Путину в ходе пресс-конференции.

Напомним, Путин вновь передал Росстат в подчинение Минэкономразвития в апреле 2017 г. (так уже было, например, в 2008-2012 гг.). С тех пор эксперты обращают внимание на участившиеся казусы со статистическими данными. Так, в начале 2018 г. в Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.

А в августе текущего года Росстат сообщил о том, что зафиксировал рекордный рост промышленности. Глава Минтруда Максим Топилин отчитывался о "беспрецедентном росте зарплат" россиян в 2018 г.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что уже в самом подчинении Росстата Министерству экономического развития усматривается "конфликт интересов".

"Если честно все считать, то на длительных отрезках времени не за месяц, за год, за последнее пятилетие реальные доходы падают. Другое дело, что Росстат манипулирует индексом цен или дефлятором ВВП, поэтому чиновники пытаются нам доказать, что доходы не падают, но они падают. Я не буду касаться большой темы о том, как Росстат измеряет темпы инфляции и рассчитывает реальные экономические показатели. Там очень много "химии". Было бы намного правильнее пользоваться собственными расчетами. Есть расчеты независимых экономистов, которые берут корзину тех товаров и услуг, которые относятся к разряду жизненно необходимых, и смотрят динамику доходов. Эти показатели существенно, мягко выражаясь, отличаются от росстатовских. Что вы хотите? Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, а Минэкономразвития, помимо всего прочего, отвечает и за социальные показатели. Здесь очевидный неприличный конфликт интересов, и Орешкин (Максим Орешкин – министр экономического развития РФ, – прим. Накануне.RU) там сейчас "наводит порядок", – заявил он Накануне.RU.