В Челябинском кластере утвердили тариф за вывоз мусора в размере 67,59 рублей с человека

Министерство тарифного регулирования и энергетики области утвердило единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера в размере 67,59 руб. с человека в многоквартирном доме и 52,18 руб. с человека, проживающего в индивидуальном жилом доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, компания "ЦКС" предлагала установить тариф в размере 614,56 руб. за кубометр, что составляло бы 106,93 руб. с человека в многоквартирном доме и 82,56 с человека, проживающего в индивидуальном жилом доме. Минтариф снизил тариф на 39,97 руб. для многоквартирных домов и на 30,85 руб. для ИЖД.

В Карабашском кластере тариф установлен в размере 77,02 руб. с человека в многоквартирном доме и 59,46 с человека, проживающего в индивидуальном жилом доме, а в Кыштымском кластере – 63,22 руб. и 48,81 руб. соответственно.

В министерстве подчеркнули, что плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными услугами на территории Челябинской области является одной из самых низких в России. При этом она включает в себя необходимый уровень затрат для предоставления региональными операторами качественной услуги в сфере обращения твердых коммунальных отходов.