19 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Регоператор по Челябинскому кластеру хочет установить тариф за вывоз мусора в 106 рублей с человека, эксперты предложили снизить его в два раза

Региональный оператор по Челябинскому кластеру предложил тариф за вывоз мусора в размере 106,93 рублей на человека, проживающего в многоквартирном доме. Эксперты считают обоснованным тариф в размере 53,08 рублей с человека. Такие данные были представлены на заседании общественного совета при министерстве тарифного регулирования и энергетики Южного Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минтарифа, на заседании обсуждались предварительные результаты рассмотрения предложений организаций по установлению предельных единых тарифов на территориях Челябинского, Кыштымского и Карабашского кластеров.

Компания "ЦКС" предложила установить тариф в размере 614,56 руб. за кубометр, что будет составлять 106,93 руб. с человека в многоквартирном доме и 82,56 с человека, проживающего в индивидуальном жилом доме. В Карабашском кластере региоператор предложил сделать тариф чуть ниже: 598,69 руб. за кубометр, что будет составлять 104,17 руб. с человека в многоквартирном доме и 80,42 в индивидуальном жилом доме.

Компания "Спецсервис", которая стала регоператором в Кыштымском кластере, озвучила предложение установить тариф 507,92 руб. за кубометр. Жителям предлагается платить за вывоз мусора 88,38 руб. с человека в многоквартирном доме и 68,23 с человека в индивидуальном доме.

"Из предложений регулируемых организаций исключены необоснованные затраты, в том числе по услуге транспортирования ТКО. Данная позиция также подтверждается информацией УФАС по Челябинской области о выявленных нарушениях при проведении аукциона на оказание транспортных услуг", - рассказали в ведомстве.

Эксперты считают экономически обоснованным тариф по Челябинском кластеру в размере 310,53 руб. за кубометр или 53,08 руб. с человека в многоквартирном доме и 40,98 с человека, проживающего в индивидуальном жилом доме. По Карабашскому кластеру 427,41 руб. за кубометр или 74,37 руб. с человека в многоквартирном доме и 57,42 в индивидуальном жилом доме. В Кыштымском кластере тариф предложили установить в размере 363,34 руб. за кубометр, что будет составлять 63,22 руб. с человека в многоквартирном доме и 48,81 с человека, проживающего в индивидуальном жилом доме.

В ведомстве подчеркнули, что прогнозируемая плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными услугами на территории региона будет одной из самых низких в Российской Федерации.

Добавим, что тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО в Челябинском кластере утвердят на следующей неделе.

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Регоператор по Челябинскому кластеру хочет установить тариф за вывоз мусора в 106 рублей с человека, эксперты предложили снизить его в два раза

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Теги: тариф на вывоз мусора, ТКО, регоператор,



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