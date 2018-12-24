Трамп назначил временного главу Пентагона вместо Мэттиса

24 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Трамп назначил временного главу Пентагона вместо Мэттиса

Американский президент Дональд Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Твиттере.
Читайте также:

Напомним, ранее стало известно, что прежний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года. Утверждалось, что он разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Кореей, выход США из сделки с Ираном и по другим актуальным вопросам.

"Рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан займет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года", - написал Трамп.

По словам президента США, "он справится великолепно".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что отставка главы Пентагона стала прямым следствием решения Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трамп назначил временного главу Пентагона вместо Мэттиса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трамп, Мэттис, Пентагон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2018 13:24 Мск В МИДе связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии
Ранее 21.12.2018 06:30 Мск Глава Пентагона Мэттис покидает свой пост
Ранее 15.09.2018 19:55 Мск Главу Пентагона могут сменить в конце года - слишком несговорчивый

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2791

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети