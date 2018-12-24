Трамп назначил временного главу Пентагона вместо Мэттиса

Американский президент Дональд Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Твиттере.

Напомним, ранее стало известно, что прежний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года. Утверждалось, что он разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Кореей, выход США из сделки с Ираном и по другим актуальным вопросам.

"Рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан займет должность исполняющего обязанности министра обороны с 1 января 2019 года", - написал Трамп.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

По словам президента США, "он справится великолепно".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что отставка главы Пентагона стала прямым следствием решения Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.