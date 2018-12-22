Глацких потеряла "очередь" на квартиру

Свердловская чиновница Ольга Глацких, вошедшая в историю с фразой "государство не просило вас рожать", не получит квартиру. Она потеряла право на получение субсидии их бюджета.

Ранее чиновница стояла в очереди на улучшение жилищных условий.

Напомним, Глацких на совещании с молодежным организациями Кировграда заявила, что юным деятелям не стоит особо рассчитывать на государство, которое ничего им не должно и не просило их рожать. После огласки этого инцидента, департамент молодежной политики, который возглавляла Глацких, был расформирован как самостоятельное ведомство, однако чиновница не была уволена и продолжает курировать то же направление.