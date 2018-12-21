Военная эскалация приведет к краху мирного процесса, - заявление ДНР и ЛНР

Если Украина решится на эскалацию военного конфликта в Донбассе, это приведет к полному краху мирного процесса. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего в связи с масштабной передислокацией украинских войск и вооружений в Донбассе.

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19 декабря ДНР и ЛНР предложили Украине ввести режим тишины с 22 декабря. Однако представители Киева демонстративно покинули переговоры подгруппы по вопросам безопасности в Минске.

Ранее в ДНР сообщали о планах Украины развязать наступление, инсценировав химическую атаку со стороны ДНР.