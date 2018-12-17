ДНР: Украина стянула под Горловку 20 тыс. военных

На Горловском направлении украинские войска сконцентрировали группировку в 20 тыс. военных. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что в настоящий момент подтверждено нахождение там четырех украинских бригад, свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов и 110 установок реактивных систем залпового огня.

"Планы Петра Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине", - сказал Басурин.

Как сообщало Накануне.RU, Украина стянула большие силы на юге ДНР.