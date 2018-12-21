Сверхзвуковые пассажирские самолеты появятся в России до 2030 года

Сверхзвуковые пассажирские самолеты появятся в России в период между 2025 и 2030 годами. Об этом заявил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Он добавил, что "демонстраторы появятся раньше – где-то 2021 год, а в 2023-м, наверное, можно будет говорить о прототипе", передает РИА Новости.

В марте сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" готова стать первым заказчиком сверхзвукового самолета.

Напомним, в январе президент Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин". Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал главе государства, что у корпорации имеется проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

При этом отмечалось, что такой самолет на деле может оказаться штучным бизнес-джетом.