За "инъекции разрушения самосознания"? Директору "Ельцин-центра" вручили орден почета

В Екатеринбурге 20 декабря состоялась церемония награждения выдающихся уральцев государственными наградами и знаками отличия Свердловской области. Среди награждённых, по иронии судьбы, в День работника органов безопасности РФ, оказался и исполнительный директор "Ельцин-центра", представители которого предлагали подумать о реабилитации власовцев.

Вручение проходило в Екатеринбурге, на традиционной торжественной церемонии награждения за достижения в сфере производства, науки, культуры и спорта.

Как сказано на сайте "ЕЦ", получивший орден почета исполнительный директор "ЕЦ" Александр Дроздов – "не уралец, но в последние годы сфера приложения его сил и талантов – президентский центр Ельцина".

Как отмечается на сайте учреждения, за последние три года "Ельцин-центр" стал "знаковым местом города, одним из лучших в стране музейным и культурно-просветительским комплексом".

Однако с подобной оценкой согласны далеко не все. Экспозиция построенного за 13 млрд бюджетных рублей учреждения вызвала неодобрение режиссёра, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Никиты Михалкова. По его словам, деятельность "ЕЦ" сравнима с инъекциями разрушения самосознания, она меняет реальное представление людей о том, что такое история России. Слова же замдиректора музея Никиты Соколова о "реабилитации власовцев" режиссёр счёл достойными "награды вермахта". Представителей музея Никита Михалков сравнивал также с героями сериала Юрия Быкова "Спящие".

Блогер и экс-член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников в беседе с Накануне.RU отметил, что в элите, особенно среди тех, кто заведует культурой, концентрация людей либеральных взглядов значительно выше, чем в народе. И такие награждения – следствие именно этого искажения. "На мой взгляд, мировоззренческая структура власти не совпадает с той же статистикой по людям, по народу. Наверху чиновники могут повесить доску Меннергейму, а народ этого категорически не приемлет. Жена Чубайса собирается снимать фильм о "святых девяностых", а для нас "святые девяностые" – это геноцид, миллионы жертв. Здесь ситуация та же", – рассказал он.

По мнению блогера, подобных нареканий не было бы, если бы существовала подлинная демократия и возможность в равной степени ставить памятники Сталину, Ленину, Ельцину, Николаю Второму. "Люди сами решают, какой памятник они хотят видеть. У нас же ситуация обратная, в тех же названиях аэропортов имя Сталина не допускают категорически, а Николая Второго оставляют, это и есть тот самый перекос", – сказал он.

Стоит отметить, что президентское учреждение подвергалось критике не только за свою идеологическую составляющую со стороны людей левых и в целом патриотических взглядов, но и получило отповедь от либерального блогера Ильи Варламова, планировавшего сделать репортаж и показать "на всю страну романтику 90-х". Требование охраны оформить разрешение на съёмку вызвало негодование Варламова, в итоге нелестно отозвавшегося о сотрудниках "Ельцин-центра".

Кроме того, в музее зачастую проводились неоднозначные, а подчас и откровенно скандальные мероприятия, например лекция о судьбе "осужденных гестаповцев" или показ фильма об украинских карателях. В рамках программы "Шведская модель" детям был показан непристойный фильм, что сочла нарушением прокуратура.