21 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Педофил из Ишима получил 22 года за надругательство над маленькой девочкой

Ишимский городской суд отправил в колонию 54-летнего местного жителя за надругательство над восьмилетней девочкой в заброшенном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он наказан 22 годами колонии строгого режима. Кроме того, преступник обязан заплатить ей 2 млн руб. компенсации морального вреда.

Напомним, вечером 8 января, гуляя по городу, недавний заключенный – он вышел из колонии 14 декабря 2017 г. – на перекрестке обогнал восьмилетнюю девочку, которая одна шла по улице Чехова. Он начал следить за ней. Когда ребенок поравнялся с заброшенным домом, злодей схватил ее, затащил в развалины и надругался.

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Педофил из Ишима получил 22 года за надругательство над маленькой девочкой

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Теги: педлфил, заброшенный дом, надругательтво



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Ранее 12.01.2018 05:08 Мск В Ишиме ищут педофила, надругавшегося над девочкой

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