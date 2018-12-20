Все меньше россиян одобряет деятельность президента и премьера

Мнение россиян относительно правильности выбора курса развития страны разделилось примерно поровну, показал опрос "Левада-центра".

Опрос был проведен 13-19 декабря среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Почти половина опрошенных (45%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, еще столько же (44%) полагают, что Россия идет по неверному пути.

При этом за год процент тех, кто поддерживал курс государства, упал на 18%. В марте таких было 63%.

По результатам исследования, деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют две трети опрошенных (против 81% в марте). Противоположного мнения придерживаются 33% респондентов.

Растет число тех, кто не одобряет деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева - 67 % против 55% весной.

В целом деятельностью правительства РФ довольно только 37% опрошенных россиян (50% в марте). 63% россиян, по данным исследования, не одобряют деятельность кабинета министров.

Напомним, около двух трети россиян считают, что президент России в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность главы государства частичной.