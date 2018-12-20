20 Декабря 2018
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ГИБДД поддержала идею о проверке знаний ПДД при замене прав

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения (ПДД) при замене водительского удостоверения каждые 10 лет.

Как сообщает "Коммерсант", с предложением выступил директор одной из ярославских автошкол Сергей Калмыков.

Черников предложил инициативу "сформулировать". При этом он подчеркнул, что экзамены такие, скорее всего, должны быть добровольными.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года в МВД предложили внести изменения в экзамен на получение водительских прав. В частности, предлагается объединить экзамен на закрытой "площадке" и "в городе" в единую практическую часть, которая сдается после успешной сдачи соискателем теоретического экзамена.

Кроме того, в ведомстве собираются ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию для сдачи теоретического экзамена. Также проектом предлагается расширить перечень основания для отказа в допуске кандидата в водители к экзаменам.

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ГИБДД поддержала идею о проверке знаний ПДД при замене прав

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Теги: гиббд, водительские права, пдд



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