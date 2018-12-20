20 Декабря 2018
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Жители Сахалинской области ждут от Путина ясности по переговорам о Курилах

Жители Сахалинской области ожидают, что в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин внесет ясность в вопрос о переговорах с Японией по Курильским островам.

"Ситуация "подвешенная", на островах люди встревожены. Нужна ясность", - сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Также жители островного региона надеются услышать мнение главы государства по поводу развития области и, отдельно, реализации ФЦП "Развитие курильских островов", пишет Regnum.

15 декабря жители Сахалина при поддержке местного отделения КПРФ организовали народный сход в поддержку Курильских островов.

Люди выступили за сохранение территориальной целостности России, нерушимость послевоенных границ и сохранение островов малой Курильской гряды в составе страны.

Поводом для этой заявки стала активизация переговоров между Россией и Японией по заключению мирного договора в рамках декларации 1956 года.

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Жители Сахалинской области ждут от Путина ясности по переговорам о Курилах

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Теги: сахалин, курилы, владимир путин



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