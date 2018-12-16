Жители Сахалина на народном сходе призвали власти прекратить обсуждение передачи Курильских островов Японии

Жители Сахалина при поддержке местного отделения КПРФ организовали народный сход в поддержку Курильских островов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сахалинского отделения партии, мероприятие прошло 15 декабря на площади Победы в Южно-Сахалинске. Пришло около 350 человек. Власти не могли согласовать проведение народного схода до последнего, оправдываясь тем, что именно в запланированный день на запланированном месте пройдет детское мероприятие.

Люди выступили за сохранение территориальной целостности России, нерушимость послевоенных границ и сохранение островов малой Курильской гряды в составе страны.

"Поводом для этой заявки стала активизация переговоров между Россией и Японией по заключению мирного договора в рамках декларации 1956 года", - добавили в КПРФ.

Граждане принесли с собой на сход плакаты и фотографии родственников, которые воевали за нашу страну. Как отметил специально приехавший для участия в мероприятии депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко, Россия до сих пор не имеет государственного праздника в ознаменование победы СССР над Японией во Второй мировой войне.

Следующее мероприятие активисты запланировали на 22 декабря на 14.00.