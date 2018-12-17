"Завтра к следователю". В Южно-Сахалинске оппозицию "прессуют" из-за митинга за сохранение Курил

После митинга 15 декабря за сохранение Курильских островов в составе России, на котором собралось около 350 человек, оппозиционеров из КПРФ начали "гонять по следователям".

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU один из организаторов акции Валерий Горенков, после митинга 15 декабря устроителей мероприятия вызвали к следователю. Кроме этого, оппозиционеров ожидает суд за, опять же, несогласованный митинг 7 ноября. И в тот, и в другой раз власти отказали организаторам по причине того, что якобы на том же месте в то же время будет мероприятие других заявителей. Как писали местные СМИ, никого на месте, конечно же, не оказалось.

"Почему они 15 декабря не захотели разрешать митинг – потому что побоялись, что мы очень-очень "любим" Кожемяко, что это может повлиять на выборы в Приморье 16 декабря. А у нас могли быть лозунги (про него)", – рассказал Горенков, отметив, что из 13 митингов за год местными властями был согласован только один.

Тем не менее, 15 декабря мероприятие все же состоялось на площади Победы в Южно-Сахалинске. Пришло около 350 человек. Люди выступили за сохранение территориальной целостности России, нерушимость послевоенных границ и сохранение островов малой Курильской гряды в составе Российской Федерации. Казалось бы, благой повод, но, судя по всему, приоритеты у власти выставлены иначе.

"Курилы-то не только Сахалину принадлежат, если их передадут Японии, то это же будет огромнейший ущерб для России – не только экономический, но прежде всего геополитический. Намерения [у организаторов акции] были очень даже благие. Я считаю, как бы там ни было, мы морально даем поддержку нашему президенту хотя бы в том плане, что даже если его будут там "давить", он скажет – извините, но меня снесут скоро, если я вам уступлю", – рассуждает Горенков.

Аналогичный митинг запланирован на 22 декабря, но с ним также не все ясно, сетует коммунист:

"На 22 декабря – прозвучало, вроде как, согласовано, а на самом деле – не согласовано. Обком в этот раз, кажется, промахнулся. Слово к делу не пришьешь – на словах они договорились с условием таким – мы вам согласуем 22 декабря, но вы откажитесь от 15 декабря. Они, вроде как, на словах отказались, но мы же не одни на митинге. Первоначально от КПРФ заявились, а потом подключились общественные движения, активисты, простые граждане – получился все равно сход. Люди-то пришли. Как же так?"

Валерий Горенков сетует, что голос Южно-Сахалинска пока плохо слышен. И без поддержки широких масс он останется один на один с властями.

"Как по Маяковскому, "единица – это ноль". Один все это не поднимешь, даже у нас. У нас город небольшой, около 200 тыс., но без вас, конечно, наш голос плохо слышен. Я помню, у нас в 1999 году только Южно-Сахалинск собрал 4 тыс. Для Южно-Сахалинска это была самая большая численность за все годы. И тогда вся страна проснулась. А сейчас? Засыпает страна, а раз засыпает – значит, можно и делить? Чем быстрее народ проснется – тем лучше", – рассказал Горенков Накануне.RU.