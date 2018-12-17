17 Декабря 2018
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Политика Дальневосточный ФО В России

"Завтра к следователю". В Южно-Сахалинске оппозицию "прессуют" из-за митинга за сохранение Курил

После митинга 15 декабря за сохранение Курильских островов в составе России, на котором собралось около 350 человек, оппозиционеров из КПРФ начали "гонять по следователям".
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Как рассказал корреспонденту Накануне.RU один из организаторов акции Валерий Горенков, после митинга 15 декабря устроителей мероприятия вызвали к следователю. Кроме этого, оппозиционеров ожидает суд за, опять же, несогласованный митинг 7 ноября. И в тот, и в другой раз власти отказали организаторам по причине того, что якобы на том же месте в то же время будет мероприятие других заявителей. Как писали местные СМИ, никого на месте, конечно же, не оказалось.

"Почему они 15 декабря не захотели разрешать митинг – потому что побоялись, что мы очень-очень "любим" Кожемяко, что это может повлиять на выборы в Приморье 16 декабря. А у нас могли быть лозунги (про него)", – рассказал Горенков, отметив, что из 13 митингов за год местными властями был согласован только один.

Тем не менее, 15 декабря мероприятие все же состоялось на площади Победы в Южно-Сахалинске. Пришло около 350 человек. Люди выступили за сохранение территориальной целостности России, нерушимость послевоенных границ и сохранение островов малой Курильской гряды в составе Российской Федерации. Казалось бы, благой повод, но, судя по всему, приоритеты у власти выставлены иначе.

"Курилы-то не только Сахалину принадлежат, если их передадут Японии, то это же будет огромнейший ущерб для России – не только экономический, но прежде всего геополитический. Намерения [у организаторов акции] были очень даже благие. Я считаю, как бы там ни было, мы морально даем поддержку нашему президенту хотя бы в том плане, что даже если его будут там "давить", он скажет – извините, но меня снесут скоро, если я вам уступлю", – рассуждает Горенков.

народный сход, КПРФ, Курильские острова(2018)|Фото:КПРФ Сахалин

Аналогичный митинг запланирован на 22 декабря, но с ним также не все ясно, сетует коммунист:

"На 22 декабря – прозвучало, вроде как, согласовано, а на самом деле – не согласовано. Обком в этот раз, кажется, промахнулся. Слово к делу не пришьешь – на словах они договорились с условием таким – мы вам согласуем 22 декабря, но вы откажитесь от 15 декабря. Они, вроде как, на словах отказались, но мы же не одни на митинге. Первоначально от КПРФ заявились, а потом подключились общественные движения, активисты, простые граждане – получился все равно сход. Люди-то пришли. Как же так?"

Валерий Горенков сетует, что голос Южно-Сахалинска пока плохо слышен. И без поддержки широких масс он останется один на один с властями.

"Как по Маяковскому, "единица – это ноль". Один все это не поднимешь, даже у нас. У нас город небольшой, около 200 тыс., но без вас, конечно, наш голос плохо слышен. Я помню, у нас в 1999 году только Южно-Сахалинск собрал 4 тыс. Для Южно-Сахалинска это была самая большая численность за все годы. И тогда вся страна проснулась. А сейчас? Засыпает страна, а раз засыпает – значит, можно и делить? Чем быстрее народ проснется – тем лучше", – рассказал Горенков Накануне.RU.

народный сход, КПРФ, Курильские острова(2018)|Фото:КПРФ Сахалин

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"Завтра к следователю". В Южно-Сахалинске оппозицию "прессуют" из-за митинга за сохранение Курил

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Теги: Валерий Горенков, КПРФ, Южно-Сахалинск, митинг, протест, Курилы, Курильские острова, Кожемяко



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