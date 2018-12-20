20 Декабря 2018
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Экономика В России

Пенсию россиян пустят на покупку акций компаний

Банк России предложил уточнить критерии, на основании которых негосударственные пенсионные фонды могут приобретать акции российских компаний в ходе первичного размещения.

Центробанк предлагает разрешить НПФ покупать не более 5% от общего количества размещенных впервые акций. При этом совокупная стоимость всех выпущенных в ходе IPO акций не должна превышать 50 млрд руб. Кроме того, эмитенту должен быть присвоен инвестиционный уровень рейтинга.

Также проект предусматривает возможность для НПФ инвестировать пенсионные накопления в концессионные облигации без кредитного рейтинга. При этом они должны соответствовать следующим требованиям: объектом концессионного соглашения должны быть объекты теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, концедентом — муниципальное образование, а третьей стороной — субъект России, сообщают ведомости.

Напомним, в начале мая глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что компания предложила Правительству РФ использовать пенсионные средства для инвестиций в наноиндустрию. Минфин данную идею не поддержал. Там назвали такие инвестиции высокорисковыми.

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Пенсию россиян пустят на покупку акций компаний

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Теги: пенсия, акции, компании, ПФР



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