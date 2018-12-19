Памфилова направила обращение Чайке о "вопиющих нарушениях" на выборах губернатора Подмосковья

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке в связи с нарушениями на выборах губернатора Московской области в Балашихе в сентябре.

На заседании ЦИК Памфилова подтвердила, что в ходе губернаторских выборов действительно были "вопиющие нарушения".

Напомним, выборы губернатора Подмосковья прошли 9 сентября, в единый день голосования. Как писало Накануне.RU, Андрей Воробьев "сохранился" на новый срок губернаторства, несмотря на "мусорные скандалы".

В декабре "Новая газета" написала о якобы имевших место "каруселях" на выборах. После этого в ЦИК начали проверки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центризбиркома, 6 декабря рабочая группа во главе с членом ЦИК России Александром Клюкиным выехала в Балашиху. Будет проверена деятельность нескольких территориальных и участковых комиссий.

Собственную проверку проведет также Следственный комитет. Видеозаписи с избирательных участков в Подмосковье лягут на стол главе СКР Александру Бастрыкину. Президент Владимир Путин пообещал распорядиться об этом.

О записях с камер Путину рассказали правозащитники. Они добавили, что пленки якобы свидетельствуют о фальсификации несколькими способами в ходе выборов.