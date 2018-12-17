Видеозаписи возможной фальсификации выборов проверит Бастрыкин

Видеозаписи с избирательных участков в Подмосковье лягут на стол главе СКР Александру Бастрыкину. Президент Владимир Путин пообещал распорядиться об этом на сегодняшнем заседании Совета по правам человека.

О записях с камер Путину рассказали правозащитники. Они добавили, что пленки якобы свидетельствуют о фальсификации несколькими способами в ходе выборов. В частности, было заявлено о существовании видеоматериалов с участков в Балашихе, свидетельствующих о фальсификациях в ходе выборов губернатора Подмосковья.

"По поводу анализа имеющихся видеоматериалов на выборах, я поручение такое Бастрыкину дам", - сказал Путин.