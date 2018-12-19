Очистить океан от пластика не получилось. Эксперимент 23-летнего изобретателя провалился

Эксперимент по сбору мусора с поверхности океана компании The Ocean Cleanup признан неудачным.

Напомним, 23-летний голландец Боян Слат для реализации задумки собрал миллионы долларов благодаря поддержке голландского правительства, индивидуальных пожертвований и помощи других технологических компаний.

Компания The Ocean Cleanup запустила систему очистки System 001, нацеленную на сбор пластикового мусора в Тихом океане.

System 001 - плавающий барьер длиной около 600 метров. Для сбора мусора прибор принимает U-образную форму и уходит под воду на 2,7 метра.

Предполагалось, что система будет захватывать пластиковый мусор, который плавает на поверхности океана, при помощи течений и волн. Собранный мусор будет транспортироваться специальными кораблями на сушу для утилизации.

Однако специальная установка не смогла собрать мусор, основной причиной неудачи стала нехватка скорости буксиров, работающих от солнечных батарей.

Как сообщает Regnum, устройство движется медленней отходов, дрейфующих в океане, поэтому не только не успевает собрать мусор, но и теряет часть уже собранного.

Создатели установки планируют улучшить устройство и вновь повторить эксперимент.