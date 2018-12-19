Депутаты Севастополя не смогли преодолеть вето губернатора по полномочиям КСП

Законопроект в части наделения дополнительными полномочиями членов Контрольно-счетной палаты Севастополя сегодня так и не преодолел "вето" губернатора Дмитрия Овсянникова. За расширение полномочий КСП голосовало 13 парламентариев, для утверждения законопроекта необходимо было получить 16 голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя, вето на подготовленный депутатами законопроект Овсянников наложил, мотивировав это "затягиванием" сроков по выполнению федеральных целевых программ (ФЦП) в городе.

Депутаты и члены КСП предлагали изначально возможность экспертизы со стороны КСП по исполнению ФЦП, председатель бюджетной комиссии городского парламента Вячеслав Аксенов приводил свои доводы в пользу этого. Выполнение ФЦП в Севастополе, по его словам, и так постоянно срывается не в силу того, что кто-то со стороны КСП или депутатов мешает процессу, а в силу иных причин. Кроме того, как напомнила представитель счетной палаты, по регламенту учреждения проведение экспертизы не может занимать более 30 дней, что на сроках исполнения самих программ не может сказаться критически.

Тем не менее, повторимся, губернаторское вето в части расширения полномочий контрольных органов 18 декабря так и не было преодолено, что стало очередным эпизодом противостояния между исполнительными органами власти в Севастополе и частью депутатского корпуса. Накануне.RU рассказывало, что депутаты выразили недоверие заместителю губернатора Илье Пономареву, правда, этот демарш по традиции губернатор предпочел не заметить.