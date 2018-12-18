Центробанк введет запрет на размещение уличных табло с курсами валют

Центробанк определил требования о запрете на уличные табло с курсами валют, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"Проект соответствующего указания определяет требования к информированию об установленных курсах иностранных валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал", - говорится в сообщении.

При этом запрет не коснется размещения информации о видах валют, с которыми проводятся соответствующие операции.

Норма вводится с целью борьбы с незаконными "точками обмена валюты" в соответствии с изменениями закона "о валютном регулировании и валютном контроле", утвержденными сегодня президентом РФ.