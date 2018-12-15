Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что налоговый маневр в российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии, и пообещал не допустить присоединения республики к России. Минску пообещали компенсацию за налоговый маневр, если Белоруссия более глубоко интегрируется в Союзное государство, утверждает Лукашенко.

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"Некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", — заявил глава государства. Он не уточнил, от кого он слышал подобные высказывания.

Белорусский лидер также задался вопросом, "во имя чего делаются такие вещи". Он выразил мнение, что вхождение республики в состав России областями или целиком может повлечь за собой последствия.

Он допустил, что стороны рано или поздно придут к глубокой интеграции. Однако, по его словам, чтобы это произошло, не нужно создавать проблем.

"Нам же скажут, что вы за нефть страну продали", — отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что суверенитет — это святое, и он не допустит его потери. "Если нас хотят, как Жириновский ваш предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда", - добавил Лукашенко.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией. Он отметил, что углубление интеграции предусматривает создание общего эмиссионного центра, суда, Счетной палаты.

Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, комментируя слова Лукашенко, заявил, что вопрос сотрудничества в сфере экономики и финансовой поддержки "находится в зоне постоянного внимания" Москвы и Минска и регулярно обсуждается.

"В то же время очевидно, что объем такого сотрудничества, создание общего рынка, включая единые тарифы и порядок ценообразования, безусловно, зависит от уровня достигнутой интеграции, и мы исходим из того, что белорусские партнеры понимают", — отметил он.

Заявление Лукашенко прокомментировали и в Минфине. По словам главы ведомства Антона Силуанова, Россия не обещала Белоруссии никаких компенсаций за изменения налогового законодательства.

"Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", — подчеркнул министр, пишет РИА Новости.

Напомним, в России на 2019-2024 гг. намечена реализация так называемого налогового маневра, то есть постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.