14 Декабря 2018
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Девочку из Берёзовского, которая снимала убийство инвалида на камеру, изолируют на 1,5 года

Несовершеннолетняя девочка, которая снимала на видео убийство инвалида в Берёзовском, проведёт в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 1,5 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Речь идет о девочке, которая находилась в компании четверых школьников, избивавших молодого парня, и снимала убийство на телефон. Ранее она находилась под подпиской о невыезде.

"Свердловский областной суд отменил постановление Березовского городского суда об отказе в помещении в СУВУЗТ несовершеннолетней участницы нападения на инвалида", - добавили в пресс-службе.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет - им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

Жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Кроме того, петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек.

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Девочку из Берёзовского, которая снимала убийство инвалида на камеру, изолируют на 1,5 года

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Теги: убийство, суд, подростки, Березовский, школьники, областной суд



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