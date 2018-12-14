100 тысяч долларов за отказ от гаджетов на год: дочка Coca-Cola объявила конкурс-эксперимент

Vitaminwater, дочерняя компания Coca-Cola, запустила конкурс, где предлагает отказаться от смартфона на год.

Все участники должны опубликовать в соцсетях пост и объяснить свой отказ от гаджетов, пишет Life.ru.

Победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч долларов.

При этом для победы необходимо не пользоваться не только смартфоном, но и другими гаджетами и интернетом с любых других компьютеров. Проверять конкурсантов организаторы будут с помощью детектора лжи.

Отметим, ученые уже много лет бьют тревогу из-за глобальной проблемы зависимости от гаджетов.

В 2012 году американские социологи заявили, что согласно их опросам современные женщины готовы отказаться от секса ради гаджетов. 48% респонденток согласились провести месяц без интимных отношений при условии, что им можно будет пользоваться смартфоном.

Многие из опрошенных признались, что пользуются гаджетами даже в душе, покупая водонепроницаемые чехлы. Половина зависимых опрошенных проверяют свой смартфон каждые 15 минут.