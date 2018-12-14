14 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181

Россия поставила американской компании Orbital Sciences Corporation три ракетных двигателя РД-181. Об этом сообщается на сайте производителя, НПО "Энергомаш".

Отмечается, что это уже вторая партия РД-181, которая была доставлена в 2018 году американской компании. Еще два двигателя были переданы ей в июне.

Ситуация с поставками продукции "Энергомаша" в США является одной из наиболее чувствительных тем российско-американского сотрудничества.

После вхождение Крыма в состав России в 2014 году и последующего введения санкций в отношении РФ Конгресс США постоянно критиковал Пентагон за использование российских двигателей на американских ракетах, дошло даже до введения запрета на их использование после 2019 года. Однако Пентагон добился отмены ограничений, поскольку свои двигатели как минимум до 2025 года США создать не удастся.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Москва заинтересована продолжать поставки ракетных двигателей Вашингтону. Он подчеркнул, что единственное условие для этого - соответствующее желание американской стороны.

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Россия поставила в США три ракетных двигателя РД-181

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Теги: россия, сша, рд-181



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Ранее 04.09.2018 06:01 Мск Россия заключила контракт на поставку США новой партии РД-181
Ранее 03.09.2018 20:50 Мск Роскосмос: РФ заинтересована в поставке ракетных двигателей в США

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