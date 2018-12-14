В Финляндии свернули программу по изучению русского языка в школах

Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу по изучению в школах в восточных районах страны русского языка в качестве альтернативы шведскому, пишет газета "Известия".

Официальной причиной стало отсутствие интереса со стороны местных жителей. Однако источник в правительстве Финляндии не исключил, что программу свернули из-за влияния шведского лобби в парламенте страны.

Финский правозащитник Йохан Бекман предположил, что на решение финских властей повлияла антироссийская пропаганда в местных СМИ.

Напомним, после масштабных учений НАТО "Единый трезубец" Финляндия и Норвегия обвинили Россию в попытках помешать маневрам.

В ноябре Министерство иностранных дел Финляндии выразило послу РФ Павлу Кузнецову обеспокоенность ситуацией с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО.

В ведомстве отметили, что такая ситуация может представлять угрозу для безопасности гражданской авиации.

По данным Regnum, финский парламент рассматривает законопроект о запрете на трудоустройство российских граждан в государственных структурах страны.