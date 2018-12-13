Путин призвал "законодательно" защитить фрилансеров, но это может обернуться новым налогом

Президент Владимир Путин призвал защитить трудовые права фрилансеров и тех, кто работает удаленно. Как сообщает РИА "Новости", президент считает, что этот момент пока никак не отрегулирован в российском законодательстве.

"Все больше и больше людей начинает работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права", - сказал Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

Напомним, что ранее Кремль уже призывал отрегулировать сферу деятельности так называемой самозанятости. Итогом регулирования стал закон о самозанятых, который вызвал недовольство в обществе.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков соглашается с тем, что регулирование "неустойчивой занятости" необходимо.

"Владимир Путин коснулся очень важной темы. Это так называемая неустойчивая занятость или, как говорят на Западе, "прекариат". Сюда можно отнести и временных работников, и фрилансеров. Суть одна - упрощенные трудовые отношения, зачастую не вписывающиеся в нормы ТК. Для работодателя это удобно тем, что избавляет от излишних с его точки зрения обязательств. Для работника мнимая свобода оборачивается отсутствием даже минимальных гарантий. Внесение дополнительных гарантий в ТК для "прекариата" поможет российским работникам", - комментирует Шершуков.

Однако при этом он отмечает, что в сегодняшней системе законодательства даже хорошее намерение может быть на практике интерпретировано в нечто нарушающее права работников.

"Из сказанного Путиным не следует (принятие новых налогов, - прим. Накануне.RU), а вот уже из фискальной практики – возможно", - отмечает он.

Отметим, что по данным опроса аналитического центра "Битрикс24", 83 % российских компаний уже используют тот или иной формат дистанционной работы. Большинство опрошенных представителей компаний считают главным плюсом этой схемы экономию на зарплатах и аренде.