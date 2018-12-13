Путин призвал "законодательно" защитить фрилансеров, но это может обернуться новым налогом

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Путин призвал "законодательно" защитить фрилансеров, но это может обернуться новым налогом

Президент Владимир Путин призвал защитить трудовые права фрилансеров и тех, кто работает удаленно. Как сообщает РИА "Новости", президент считает, что этот момент пока никак не отрегулирован в российском законодательстве.

"Все больше и больше людей начинает работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права", - сказал Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

Напомним, что ранее Кремль уже призывал отрегулировать сферу деятельности так называемой самозанятости. Итогом регулирования стал закон о самозанятых, который вызвал недовольство в обществе.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков соглашается с тем, что регулирование "неустойчивой занятости" необходимо.

"Владимир Путин коснулся очень важной темы. Это так называемая неустойчивая занятость или, как говорят на Западе, "прекариат". Сюда можно отнести и временных работников, и фрилансеров. Суть одна - упрощенные трудовые отношения, зачастую не вписывающиеся в нормы ТК. Для работодателя это удобно тем, что избавляет от излишних с его точки зрения обязательств. Для работника мнимая свобода оборачивается отсутствием даже минимальных гарантий. Внесение дополнительных гарантий в ТК для "прекариата" поможет российским работникам", - комментирует Шершуков.

Однако при этом он отмечает, что в сегодняшней системе законодательства даже хорошее намерение может быть на практике интерпретировано в нечто нарушающее права работников.

"Из сказанного Путиным не следует (принятие новых налогов, - прим. Накануне.RU), а вот уже из фискальной практики – возможно", - отмечает он.

Отметим, что по данным опроса аналитического центра "Битрикс24", 83 % российских компаний уже используют тот или иной формат дистанционной работы. Большинство опрошенных представителей компаний считают главным плюсом этой схемы экономию на зарплатах и аренде.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин призвал "законодательно" защитить фрилансеров, но это может обернуться новым налогом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Самозанятые, фрилансеры, Путин, ФНПР, налоги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1364

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети