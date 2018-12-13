В России предлагают принять закон о статусе многодетных семей

Многодетные семьи в России должны получить особый статус вплоть до совершеннолетия младшего ребенка, а то и на всю жизнь. Такое мнение высказали участники сегодняшней пресс-конференции, посвященной разработке соответствующего законопроекта. По словам экспертов, для воспроизводства населения страны в каждой семей должно быть как минимум три ребенка. В этой ситуации многодетные семьи выполняют важную социальную функцию и заслуживают государственной поддержки, обеспечивающей им достойный уровень жизни, передает корреспондент Накануне.RU.

Попытки внести законопроект о статусе многодетных семей предпринимаются уже 10 лет: было несколько версий документа, но не было "политической воли" о его принятии, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

"Сейчас идут большие согласования [текста законопроекта], поэтому его еще не выносили на публичное обсуждение. Уверена, что оно будет. Важно выслушивать даже самые радикальные слои общества, потому что за счет недоверия к власти они способны увидеть опасности и риски законопроекта", - сказала сенатор.

"Многодетные семьи очень уязвимы, рождение даже одного ребенка на четверть уменьшает бюджет семьи. Естественно, государство обязано создавать условия, чтобы многодетная семья могла обеспечить себе достойное проживание", - подчеркнула Елена Мизулина.

Сегодня не во всех регионах действуют меры поддержки многодетных семей: где-то нет даже пособий, не говоря уже о предоставлении льготных ипотечных займов, жилья или земельных участков. России нужен федеральный закон, который установил бы минимальный уровень материальной поддержки многодетных семей, одинаковый на всей территории страны, добавила сенатор.

Председатель центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ "АРКС", член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова рассказала, что в регионах многодетные семьи "стоят в очередях" за жильем, но в результате не всегда его получают.

"У нас есть программа "Жилье для молодых", почему нельзя сделать программу "Жилье для многодетных", которая вошла бы в программу "Жилище", которая является национальным проектом? Правовые пути есть, нужна только воля", - сказала Леткова.

С предоставлением земельных участков многодетным еще хуже: зачастую семьям достается "земля" без инфраструктуры, на которой невозможно строить дом, добавила общественница.

Наделение многодетных семей особым статусом решило бы проблемы с жильем. "Надо, чтобы "статус многодетности" снимался не когда первый ребенок достигает совершеннолетия, а когда последний. Надо увязать льготы с количеством детей. Нам поступило большое количество предложений увязать налоговый вычет с жилья по прогрессивной шкале с количеством детей", - сообщил Ольга Леткова.

Семьи просят вовсе не подачек, а возможности нормально прокормить своих детей, поэтому необходимо дать им и земельные наделы для подсобных хозяйств, считает общественница. Государство должно помочь таким семьям в приобретении транспорта, способного вместить 7-8 детей, и в организации летнего отдыха, а общество – изменить свое мнение о многодетных семьях.

"Бытует мнение, что многодетные – это те люди, которые рожают детей, не заботятся о их содержании и думают, что кто-то за них это должен делать. Это миф. Действительно, семьям, в которых 8-10 детей, тяжело. Вы только задумайтесь, какие деньги нужны, чтобы просто поужинать! Это тяжело, и люди ждут поддержки. Многодетные выполняют важную социальную функцию для государства. Мы – нация вымирающая, смертность в России превышает рождаемость в несколько раз. В среднем в российской семье – полтора ребенка, а должно быть три, чтобы мы могли обеспечивать нормально воспроизводство населения", - заявила Ольга Леткова.

Германия "точку невозврата" уже прошла и заявила, что немцы, как нация, скоро перестанут существовать, скоро это произойдет и в России, уверена общественница.

Она привела неутешительные данные последней переписи населения: в России 21% семей – бездетные, три ребенка у 8,8% семей, четыре – у 2,2%, пять – у 1,9%.

"Миллионы семей должны стать многодетными, если мы хотим выжить, как нация. Нужно сделать многодетность нормой", - сделала выбор Ольга Леткова.

Чтобы изменить отношение к многодетным семьям, и к семьям в целом, в главном документе страны – Конституции – интересы семьи должны возвышаться над интересами индивидуума, считает координатор движения "Многодетная Россия", многодетный отец Андрей Кормухин.

Пока что власти не представляют, как устроена многодетная семья, уверен общественник. Это подтверждают поправки Владимира Путина в законопроект о повышении пенсионного возраста и жилищная политика, проводимая государством.

"Россия должна заняться пространственным развитием. Может ли семья с девятью детьми прожить в каменной коробке? Первый майский указ президента связан с повышением рождаемости. Вы хотите улучшить демографию и говорите, что для этого семьи нужно загнать в каменные коробки?" – возмутился Андрей Кормухин.

Он считает, то главным критерием оценки эффективности губернаторов должен стать коэффициент рождаемости: "Рождаемость растет – значит экономика эффективна, гражданские институты работают, все нормально с образованием и культурой".

С оглядкой на Запад Россия возвысила интересы ребенка над интересами семьи, тем самым активировав ювенальную юстицию, добавила член правления Российского детского фонда Татьяна Шишова.

Она рассказала о многодетной семье, которой после смерти 14-летнего подростка заинтересовались органы опеки. Теперь, по словам Шишовой, оставшихся восьмерых детей угрожают забрать из семьи под предлогом нехватки жилплощади, установленной нормативами.

Вмешательство в частную жизнь семей достигло такого предела, что органам опеки достаточно увидеть на кровати ребенка наволочку и простыню не из одного комплекта, чтобы завести разговор об изъятии из семьи, рассказала общественница.

Елена Мизулина добавила, что для государства нужно утвердить "соцстандарт", который определял бы минимальный набор всего необходимого для семьи. Но этот стандарт не должен действовать "от обратного", чтобы органы опеки не могли по своему усмотрению проверять наличие необходимого минимума у семей.

В законе о статусе многодетных семей необходимо сделать акцент на кровных семьях, добавила Ольга Леткова. Приемные семьи, по ее словам, и так получают больше льгот.

Конкретные положения законопроекта о статусе многодетных семей можно будет обсудить следующей весной, заключила Елена Мизулина.

Напомним, дискуссия о статусе многодетных семей прошла в начале февраля в Общественной палате РФ. Тогда участники дискуссии сошлись во мнении, что в действующем законодательстве отсутствует такой термин, как "многодетная семья",а понятия "многодетная" и "малоимущая" считаются равнозначными. Эта ситуация ущемляет права семей со средним достатком: родители в таких семьях вынуждены специально недорабатывать либо не выходить из декрета, дабы не лишиться социальных льгот. Еще сложнее в сложившейся ситуации живется многодетным