"А отцов куда девали?!" Многодетный общественник раскритиковал поправки Путина к пенсионной "реформе"

Координатор движения "Многодетная Россия" Андрей Кормухин предположил, что "смягченный" вариант пенсионной "реформы" Владимиру Путину подсказали люди, которые "не разбираются в многодетных семьях". По словам общественника, воспитывающего девятерых детей, поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста рассчитан только на многодетных матерей, об отцах его авторы не позаботились. Такое заявление Андрей Кормухин сделал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной разработке законопроекта о статусе многодетных семей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кто Владимиру Владимировичу подсовывал данные по поводу смягчения пенсионной реформы? Подсунули люди, которые не разбираются в многодетных семьях, ведь вся концепция смягчения рассчитана на матерей в многодетных семьях. А отцов куда девали?!" – высказался общественник.

Андрей Кормухин добавил, что основная финансовая, управленческая и психологическая нагрузка в многодетных семьях ложится на отцов.

"Я преклоняюсь перед своей женой, но она получает получает положительный заряд [от общения с детьми], а я, выходя в агрессивное общество, ничего подобного не получаю. Я должен обеспечивать семью и знать, как ей управлять. А если маму отправят на пенсию в 50 лет, а меня – в 65, и мама решит "поездить - поотдыхать", отец останется работать? Неужели в государстве нет людей, которые разбираются в многодетных семьях?" – добавил Кормухин.

Напомним, в августе Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу пенсионной "реформы". Глава государства заявил о формуле: 65 лет для мужчин и 60 (а не 63) для женщин. Также Путин предложил установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.