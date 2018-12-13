"Иначе деньги заберут". Власти зауральского города укладывают щебень в снег

В казну зауральского города Далматово пришли средства на ремонт дороги, однако деньги перевели слишком поздно - лишь в начале ноября. После объявления аукциона был найден подрядчик, который стал укладывать щебенку прямо в снег.

Как пишет издание "Далматовский вестник" со ссылкой на замруководителя города Сергея Шибаева, все законнные процедуры были проведены, лишь после этого начался ремонт плохих участков дорог.

Все бы ничего, вот только щебень никто никогда в снег не укладывает - таким поворотом событий остались недовольны местные жители, сообщив в соцсетях, что деньги опять ушли в никуда.

"Весной поплывет эта щебенка вместе со снегом. Одурели уже в край!", - пишет жительница Далматово Анастасия Скобелева.

Как объяснил чиновник Шибаев, выделенные средства обязательно нужно освоить в 2018 году, иначе их просто заберут обратно. Именно поэтому чиновники приняли решение выполнять работы при устоявшемся снежном покрове. Шибаев также отметил, что так делать можно.

"Мы весной 2019 года в рамках гарантийных обязательств должны подправить отсыпанные зимой участки", - добавил замглавы города.