Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

Наставник "Ростова" Валерий Карпин получил дисквалификацию на шесть игр РПЛФ за умышленный толчок арбитра, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент случился в матче 17-го тура против "Крыльев Советов" (0:1). Главный тренер ростовчан был удален на 90-й минуте. Отметим, что в этой встрече красные карточки получили два игрока "Ростова" Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан, а также нападающий самарской команды Сергей Корниленко.

Штраф в 80 тыс. руб. и дисквалификацию на шесть матчей РФПЛ Карпин получил за умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны.

"При этом три матча считать реальным наказанием, а три - условными. Условный срок до конца текущего сезона", - цитирует МатчТВ слова главы контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

В данный момент "Ростов" занимает 7 строчку в турнирной таблице РФПЛ.