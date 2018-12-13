13 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

ДНР передала Украине 13 заключенных

ДНР сегодня передала Киеву 13 осужденных, которые выразили желание отбывать наказание на Украине. Об этом сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Процедура прошла на КПП "Еленовка" к югу от Донецка. Всего за время конфликта из ДНР на Украину было направлено уже 189 заключенных. В январе ДНР готова передать Киеву еще около 40 осужденных.

Как сообщало Накануне.RU, вчера ЛНР передала Украине 42 заключенных, которые были осуждены еще до 2014 года.

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ДНР передала Украине 13 заключенных

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Теги: ДНР, Украина



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