ДНР передала Украине 13 заключенных

ДНР сегодня передала Киеву 13 осужденных, которые выразили желание отбывать наказание на Украине. Об этом сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Процедура прошла на КПП "Еленовка" к югу от Донецка. Всего за время конфликта из ДНР на Украину было направлено уже 189 заключенных. В январе ДНР готова передать Киеву еще около 40 осужденных.

Как сообщало Накануне.RU, вчера ЛНР передала Украине 42 заключенных, которые были осуждены еще до 2014 года.