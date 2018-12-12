ЛНР передала Украине 42 заключенных

Власти ЛНР передали Украине 42 заключенных, которые были осуждены еще до 2014 года и которые выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах. Об этом в Facebook сообщила первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко.

Передача произошла в рамках договоренностей, достигнутых в гуманитарной подгруппе в Минске.

"Да, эти люди нарушили закон, но они тоже украинские граждане", - написала она.

По ее словам, около тысячи человек и членов их семей обратились с просьбой о перемещении. Завтра заключенных передаст ДНР.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что это первый случай передачи осужденных из ЛНР.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Украина предложила России масштабный обмен "пленными", который Россия не приняла.