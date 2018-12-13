Канье Уэст намекнул Ким Кардашьян на судьбу Анны Болейн?

Ким Кардашьян (38) и Канье Уэст (41) минувшим вечером посетили премьеру бродвейского мюзикла "Шоу Шер". "Свидание с Шер – это всегда хорошая идея!" – так подписала Ким в Instagram фотографии с мероприятия. Правда, на одном из снимков Ким и Канье запечатлены на фоне портрета английского короля Генриха VIII. Некоторые поклонники шутят, что таким образом Уэст как бы намекает своей жене на судьбу Анны Болейн. В 16-м веке Генриху хватило безосновательных наветов, чтобы отправить жену на плаху. А ведь совсем недавно в сети намекали на измены Кардашьян, в любовники ей записали певца Дрейка! Впрочем, едва ли рэпер и его фигуристая жена настолько хорошо знают историю Британии.

А вот что заметили все, так это невежество Уэста. Неуважение он проявил по отношению к артистам. Во время представления сидевший в первых рядах Канье постоянно пялился в телефон. В итоге один из артистов труппы после спектакля написал в твиттере: "Привет, Канье Уэст, очень круто, что вы пришли на "Шоу Шер. Если вы оторветесь от телефона, то увидите, что мы играем на сцене. Это премьера. Это очень важно для нас. Большое спасибо". Смущенный упреком, Уэст быстро извинился.