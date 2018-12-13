13 Декабря 2018
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ЦСКА в Мадриде разгромил "Реал", но занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков

Футбольный клуб ЦСКА одержал разгромную победу над мадридским "Реалом" в выездной встрече шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Матч, который состоялся в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Фёдор Чалов (37 мин.), Георгий Щенников (43 мин.) и Арнор Сигурдссон (73 мин.).

Отметим, что "королевский клуб" впервые в истории с разгромом проиграл у себя дома в еврокубковом матче.

Однако такой результат в итоге не устроил российский клуб, который с 7 очками финишировал последним в своей группе. В параллельном матче чешская "Виктория" из города Пльзень одолела итальянскую "Рому" со счётом 2:1.

Таким образом, "Реал" (12 очков) и "Рома" (9 очков) будут играть весной в плэй-офф Лиги чемпионов, "Виктория" (7 очков) - в плэй-офф Лиги Европы.

Добавим, что накануне завершил свое выступление в еврокубках московский "Локомотив". Оба российских клуба в Лиге чемпионов заняли последние места в своих группах.

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ЦСКА в Мадриде разгромил "Реал", но занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков

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Теги: футбол, ЦСКА, Реал, Лига Чемпионов



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