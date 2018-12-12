12 Декабря 2018
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"Локомотив" проиграл "Шальке" и завершил свое выступление в еврокубках

Московский "Локомотив" завершил свое выступление в еврокубках. Команда не сумела пробиться в Лигу Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "железнодорожники" в ноябре потеряли все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после разгрома от "Порту". Клуб имел теоретические шансы выйти в Лигу Европы, но для этого нужно было занять третье место в своей группе ЛЧ.

Во вторник москвичи на выезде уступили немецкому "Шальке" со счетом 0:1. Из-за этого поражения "Локомотив" остался на четвертом месте в группе D и завершил выступление в еврокубках.

Напомним, команда Юрия Семина в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов проиграла пять матчей из шести, сумев лишь взять верх дома над турецким "Галатасараем". Эта победа стала для "железнодорожников" первой в ЛЧ с 2004 года.

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"Локомотив" проиграл "Шальке" и завершил свое выступление в еврокубках

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Теги: Локомотив, Шальке, еврокубки



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