"Локомотив" проиграл "Шальке" и завершил свое выступление в еврокубках

Московский "Локомотив" завершил свое выступление в еврокубках. Команда не сумела пробиться в Лигу Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "железнодорожники" в ноябре потеряли все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после разгрома от "Порту". Клуб имел теоретические шансы выйти в Лигу Европы, но для этого нужно было занять третье место в своей группе ЛЧ.

Во вторник москвичи на выезде уступили немецкому "Шальке" со счетом 0:1. Из-за этого поражения "Локомотив" остался на четвертом месте в группе D и завершил выступление в еврокубках.

Напомним, команда Юрия Семина в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов проиграла пять матчей из шести, сумев лишь взять верх дома над турецким "Галатасараем". Эта победа стала для "железнодорожников" первой в ЛЧ с 2004 года.