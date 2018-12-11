После ареста Мэн Ваньчжоу канадские бизнесмены боятся посещать Китай

Делегация представителей лесного бизнеса из канадской провинции Британская Колумбия отложила свой визит в Китай. По некоторым данным это связано с арестом финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу, а бизнесмены опасаются ответных мер со стороны КНР. Представитель МИД КНР Лу Кан отверг эти предположения, заявив, что перенос визита произошёл исключительно по инициативе канадской стороны. Кроме того дипломат подчеркнул, что Китай всегда действует в соответствии с законом.