10 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Финдиректор "Хуавэй" просит канадские власти отпустить её под залог

Финансовый директор "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде, обратилась к властям с просьбой освободить её под залог. Она жалуется на гипертонию, в связи с чем ей требуется медицинская помощь. Мэн Ваньчжоу угрожает экстрадиция в США и суд по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Очередное заседание по делу назначено на 10 декабря.
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South China Morning Post сообщает, что Мэн жила в Канаде, но вернулась в КНР девять лет назад. Финдиректор "Хуавэй" не имеет канадского гражданства, как сообщалось ранее, однако обладает недвижимостью в Ванкувере и картой медицинского страхования провинции Британская Колумбия. В настоящий момент, как сообщает издание, особняк не заселён. До 2012 г. в Ванкувере учились дети Мэн Ваньчжоу и до сих пор они часто проводят время в Канаде. SCMP сообщает, что в этой истории нет ничего необычного – множество домов в ванкуверском районе Вестсайд скуплено в последние годы китайскими миллионерами.

Пока непонятно, платила ли Мэн Ваньчжоу подоходный налог в Канаде до 2009 г., когда постоянно проживала в этой стране. Однако, если по этому вопросу разбирательство с местными властями не слишком опасно, то в случае экстрадиции в США, по американским законам, ей может грозить до 30 лет тюрьмы.

В воскресенье в МИД КНР был вызван посол Соединённых Штатов, которому китайские дипломаты заявили о необоснованности американского запроса. Вашингтон, по их мнению, должен придавать большое значение серьезной позиции Китая и немедленно исправить совершенные ошибочные действия, отозвав ордер на задержание гражданина Китая. МИД КНР пообещал следить за действиями США и в дальнейшем отреагировать на них.

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Финдиректор "Хуавэй" просит канадские власти отпустить её под залог

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Теги: Китай, США, Мэн Ваньчжоу, Хуавэй



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