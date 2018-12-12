Финдиректора "Хуавэй" отпустили под залог вскоре после задержания канадца в Китае

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Финдиректора "Хуавэй" отпустили под залог вскоре после задержания канадца в Китае

После трёхдневных слушаний канадский суд освободил под залог финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Размер залога составил 10 млн канадских долларов. Кроме того, она обязана сдать гонконгский и китайский паспорта, находиться под круглосуточным надзором в своём доме в Ванкувере и носить браслет с GPS. Мэн Ваньчжоу запрещено приближаться к аэропорту Ванкувера, браслет должен подать сигнал тревоги, если она покинет разрешённую для перемещений зону.
Читайте также:

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими властями по запросу США, обвиняющими её в нарушении антииранских санкций. По этим обвинениям топ-менеджеру "Хуавэй" угрожает заключение на срок до 30 лет. Некоторые положения американского запроса судья счёл "полностью спекулятивными". В то же время прокуратура выступила резко против освобождения Мэн. Будет ли Мэн выдана Соединённым Штатам, пока неясно, решение по этому вопросу примут до 8 января.

В ходе разбирательства выяснилось, что ордер на арест финдиректора "Хуавэй" был выдан ещё 22 августа. Она обвиняется в ведении бизнеса в Иране через дочернюю компанию "Хуавэй" – Skycom. В этой связи с марта 2017 г. Мэн Ваньчжоу якобы сознательно избегала поездок на территорию США. Сама она категорически отвергла эти обвинения и заявила, что считает себя невиновной.

Буквально накануне судебного заседания в Пекине сотрудниками был арестован бывший канадский дипломат Майкл Ковриг. Канадские власти сообщают, что ему до сих пор не удалось связаться с консулом. По имеющимся данным, экс-дипломат находился в Китае в частной поездке, цели которой никак не угрожали национальной безопасности КНР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже связался по данному делу с китайскими официальными лицами.

КНР отрицает связь между задержанием канадца и делом Мэн Ваньчжоу. Днём ранее китайский МИД также выразил удивление тем, что свой визит отложила делегация представителей канадского лесного бизнеса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Финдиректора "Хуавэй" отпустили под залог вскоре после задержания канадца в Китае

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мэн Ваньчжоу, Хуавэй, Канада, Китай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2018 15:31 Мск После ареста Мэн Ваньчжоу канадские бизнесмены боятся посещать Китай
Ранее 10.12.2018 08:59 Мск Финдиректор "Хуавэй" просит канадские власти отпустить её под залог
Ранее 07.12.2018 11:33 Мск Япония запретит продукцию Huawei для госучреждений
Ранее 06.12.2018 10:19 Мск США нанесли новый удар по Китаю: задержана финдиректор компании "Хуавэй"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1168

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети