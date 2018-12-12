Финдиректора "Хуавэй" отпустили под залог вскоре после задержания канадца в Китае

После трёхдневных слушаний канадский суд освободил под залог финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Размер залога составил 10 млн канадских долларов. Кроме того, она обязана сдать гонконгский и китайский паспорта, находиться под круглосуточным надзором в своём доме в Ванкувере и носить браслет с GPS. Мэн Ваньчжоу запрещено приближаться к аэропорту Ванкувера, браслет должен подать сигнал тревоги, если она покинет разрешённую для перемещений зону.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими властями по запросу США, обвиняющими её в нарушении антииранских санкций. По этим обвинениям топ-менеджеру "Хуавэй" угрожает заключение на срок до 30 лет. Некоторые положения американского запроса судья счёл "полностью спекулятивными". В то же время прокуратура выступила резко против освобождения Мэн. Будет ли Мэн выдана Соединённым Штатам, пока неясно, решение по этому вопросу примут до 8 января.

В ходе разбирательства выяснилось, что ордер на арест финдиректора "Хуавэй" был выдан ещё 22 августа. Она обвиняется в ведении бизнеса в Иране через дочернюю компанию "Хуавэй" – Skycom. В этой связи с марта 2017 г. Мэн Ваньчжоу якобы сознательно избегала поездок на территорию США. Сама она категорически отвергла эти обвинения и заявила, что считает себя невиновной.

Буквально накануне судебного заседания в Пекине сотрудниками был арестован бывший канадский дипломат Майкл Ковриг. Канадские власти сообщают, что ему до сих пор не удалось связаться с консулом. По имеющимся данным, экс-дипломат находился в Китае в частной поездке, цели которой никак не угрожали национальной безопасности КНР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже связался по данному делу с китайскими официальными лицами.

КНР отрицает связь между задержанием канадца и делом Мэн Ваньчжоу. Днём ранее китайский МИД также выразил удивление тем, что свой визит отложила делегация представителей канадского лесного бизнеса.