Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника писателю Александру Солженицыну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"11 декабря глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдёт в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве в районе Таганки установят памятник писателю Александру Солженицыну. Монумент работы скульптора Андрея Ковальчука появится между домами 11 и 13 по улице Солженицына, вблизи Дома русского зарубежья имени писателя, директор которого и выступил с инициативой установки памятника. Ранее депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила, что проведет одиночный пикет за отмену установки памятника.