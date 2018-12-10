10 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника писателю Александру Солженицыну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"11 декабря глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Мероприятие пройдёт в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве в районе Таганки установят памятник писателю Александру Солженицыну. Монумент работы скульптора Андрея Ковальчука появится между домами 11 и 13 по улице Солженицына, вблизи Дома русского зарубежья имени писателя, директор которого и выступил с инициативой установки памятника. Ранее депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила, что проведет одиночный пикет за отмену установки памятника.

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Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну

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Теги: Александр Солженицын, памятник, Владимир Путин, открытие



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