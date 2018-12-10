10 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

Депутат Мосгордумы проведет одиночный пикет за отмену установки памятника Солженицыну

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова планирует провести одиночный пикет в связи с установкой памятника писателю Александру Солженицыну в Таганском районе Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламентария.
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По ее словам, Солженицын "не имеет к Таганскому району никакого отношения". В этой связи 10 декабря в 19.00 Шувалова намерена провести одиночный пикет перед домом 11 на улице Солженицына. Ранее она планировала на этом месте провести встречу со своими избирателями, однако власти Москвы согласовали встречу лишь в Сокольниках.

Депутат Мосгордумы указывает на недопустимость установки памятников "тем личностям, которые раскалывают общество, людям, которые допускали действия, направленные против нашего государства, против памяти о Героях Великой Отечественной войны".

Шувалова в частности также предложила поднять вопрос о необходимости установки вместо памятника Солженицыну памятника выдающемуся деятелю театрального искусства Константину Станиславскому, который родился на улице, которая ныне носит имя писателя.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве в районе Таганки установят памятник писателю Александру Солженицыну. Монумент появится 11 декабря между домами 11 и 13 по улице Солженицына, вблизи Дома русского зарубежья имени писателя, директор которого и выступил с инициативой установки памятника.

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Депутат Мосгордумы проведет одиночный пикет за отмену установки памятника Солженицыну

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Теги: Александр Солженицын, Елена Шувалова, пикет, памятник



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