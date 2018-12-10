СМИ подсчитали общавшихся с россиянами соратников Трампа

Российские граждане общались с не менее чем 14 соратниками президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, сообщает The Washington Post.

По данным газеты, некоторые россияне якобы предлагали Трампу помочь с его президентской кампанией и бизнесом, другие - предлагали компромат на его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Соратники Трампа якобы контактировали с послом РФ, заместителем премьер-министра, эстрадным певцом, известным тяжелоатлетом, юристом и ветераном Советской армии, передает Regnum.

Напомним, американские СМИ и ряд чиновников неоднократно заявляли о вмешательстве России в выборы в США. Сам глава Белого дома высказывал различные позиции по данному вопросу.

Так, в июле стало известно, что он опасается вмешательства Москвы в предстоящие выборы, отметив при этом, что такое происходило постоянно. А в августе Трамп назвал охотой на ведьм расследование по российскому делу.